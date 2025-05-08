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Новый папа римский начал обращение к верующим с призыва о мире

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Новый папа римский Лев XIV в ходе первого после избрания обращения к верующим призвал к миру во всем мире.

"Пусть со всеми вами будет мир. Пусть он будет во всем мире", - сказал он, выступая на балконе на площади святого Петра.

Лев XIV подчеркнул, что придает большое значение "созданию мостов между людьми, диалогу, встречам".

"Мы должны быть единым народом, находящимся в вечном состоянии мира", - добавил папа римский.

Понтифик призвал католиков "сплотившись, идти вперед - за Христом. Миру нужен его свет".

Он призвал помнить о "мире, милосердии и о помощи - особенно тем, кто страдает".

папа римский Лев XIV Ватикан
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