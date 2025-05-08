Путин поздравил с избранием нового папу римского Льва XIV

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил поздравления новому папе римскому Льву ХIV.

"Ваше Святейшество, примите сердечные поздравления по случаю Вашего избрания Папой Римским. Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей", - говорится в документе, размещенном в четверг вечером на сайте Кремля.

Путин пожелал Льву ХIV успехов в выполнении высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия.