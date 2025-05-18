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Глава Минкультуры РФ не прилетела на интронизации папы римского из-за несогласования маршрута

Глава Минкультуры РФ не прилетела на интронизации папы римского из-за несогласования маршрута
Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Ольга Любимова не смогла возглавить российскую делегацию на церемонии инаугурации нового понтификата и интронизационной мессе папы римского Льва XIV по техническим причинам, связанным с несогласованностью воздушного маршрута, вместо нее делегацию возглавил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.

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"Глава Минкультуры России Ольга Любимова, ранее по поручению президента РФ возглавлявшая российскую делегацию на похоронах папы римского Франциска, не смогла принять участие в церемонии (интронизации - ИФ) по техническим причинам, связанным с несогласованностью воздушного маршрута", - сообщили журналистам в пресс-службе Минкультуры РФ.

Там уточнили, что российскую делегацию на церемонии инаугурации нового понтификата и интронизационной мессе папы римского Льва XIV возглавил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.

Церемония интронизации папы римского Льва XIV проходит в Ватикане в воскресенье в соборе Святого Петра.

Форму современной церемонии интронизации, заменившую коронацию избранного папы римского, впервые утвердил в 1978 году папа римский Иоанн Павел I, изъявивший желание провести менее пышную церемонию открытия его понтификата, чем предшественники. В дальнейшем процедуру по этой форме прошли все современные понтифики, включая и почившего недавно папу Франциска.


Минкультуры Ольга Любимова Ватикан папа римский Иван Солтановский папа римский Лев
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