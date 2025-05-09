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Патриарх Кирилл поздравил нового папу римского с избранием

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление избранному папе римскому Льву XIV, выразив надежду на совместный с православными христианами ответ на вызовы времени.

"Вы начинаете служение Предстоятеля Римско-Католической Церкви в особый исторический момент, связанный как с рядом цивилизационных вызовов, так и с определенными знаками надежды. В этом контексте взаимоотношения христианского Востока и Запада приобретают особенное значение для судеб мира", - говорится в его поздравлении.

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Глава РПЦ надеется, что при участии нового папы отношения Русской православной и Римско-католической церквей "будут поступательно развиваться для совместного свидетельства о Христе и явления человечеству непреходящей красоты жизни, основанной на заповедях Божиих".

Патриарх напоминает, что выбранное новым понтификом имя отсылает к личности святителя Льва, папы римского. "Защитник христианской общины Рима перед лицом варварских нашествий, поборник учения о полноте Божества и человечества Господа Иисуса Христа и созидатель единства в истине, этот угодник Божий, равнопочитающийся и католиками, и православными, да вдохновляет Вас в предстоящем непростом и ответственном служении", - написал он.

Как сообщалось, по итогам конклава в Ватикане 8 мая папой римским был избран кардинал Роберт Фрэнсис Прево, взявший себе имя Лев XIV.

РПЦ патриарх Кирилл Ватикан Лев XIV
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