В Кремле назвали конфронтационным характер заявлений ЕС в отношении России

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Москва не наблюдает от Европы желания реанимировать отношения с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы из Европы слышим много противоречивых заявлений. Они в целом носят конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на попытки реанимировать наши отношения. Не более того", - сказал Песков журналистам.

Говоря о перспективах встречи с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем, Песков заметил, что российский президент неоднократно говорил, что "он открыт для взаимодействия и диалога с любыми лидерами в такой степени, в которой готовы сами лидеры".

Песков заявил также, что Россия будет развивать отношения во всех направлениях со странами, которые проявляют интерес к сотрудничеству.

"Очень сложно изолировать такую страну, как Россия, потому что она составляет очень большую часть мира. Россия очень эффективно развивает отношения с большим количеством стран, собственно, во всех направлениях, где проявляется интерес к развитию сотрудничества с нашей страной. И мы будем это делать", - сказал Песков журналистам, комментируя публикации в западной прессе о том, что попытки изолировать Россию провалились.