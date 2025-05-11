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Песков заявил, что Украина пыталась сорвать майские праздники в Москве

Песков заявил, что Украина пыталась сорвать майские праздники в Москве
Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Киев предпринял попытку срыва майских праздников в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, скорее это была попытка срыва", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок журналист опубликовал в своем телеграм-канале. Само интервью было записано в ночь на 10 мая.

Так Песков ответил на вопрос, была ли массированная атака беспилотников на Россию попыткой сорвать празднование 80-летия Дня Победы.

"Главное не беспилотники, главное - беспрецедентное провокационное заявление Зеленского. Вообще на уровне глав государств делать такие заявления - проявление государственного терроризм", - сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что говорит о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не может гарантировать безопасность гостей торжественных мероприятий 9 мая в Москве и что, по словам Зеленского, Россия сама устроила провокацию.

"Заявление на грани безумия. Они подкрепили эту грань безумия роем беспилотников", - сказал он.

"Слава богу, наши ПВОшники наладили работу и работают очень эффективно", - отметил Песков.

Парад Победы на Красной площади

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади
Дмитрий Песков Украина 80-летие Победы Москва
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