Песков отметил, что европейцев нервирует международная консолидация вокруг Дня Победы

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и приезд в Москву значительного количества иностранных гостей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я думаю, безусловно, европейцев нервирует то, что происходит в Москве 9 мая, европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы и большая международная консолидация вокруг гордости за ту победу над фашизмом и за освобождение мира от фашизма", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, фрагмент из которого он выложил в своем телеграм-канале.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, почему лидеры ряда европейских стран выбрали именно 9 мая для того, чтобы объявить о новых антироссийских санкциях и потребовать усилить давление на Москву.