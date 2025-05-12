Сальдо сообщил о гибели в Херсонской области четырех человек за сутки

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Херсонской области за сутки в результате атак дронов и обстрелов четыре человека погибли, двое были ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Удар вражеских дронов по селу Челбурда Алешкинского округа привел к гибели четырех человек, один получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу Скадовска", - написал он в Telegram.

Еще в Скадовскую ЦРБ доставлен с ранениями житель Голой Пристани.

В Новой Каховке повреждения получили два многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, по данным Сальдо, ВСУ обстреляли Алешки, Каховку, Каиры, Казачьи Лагеря, Каменку, Корсунку, Князе-Григорьевку, Малокаховку, Новую Збурьевку, Новую Маячку, Новофедоровку, Рыбальче.