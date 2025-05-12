Международное шествие "Бессмертного полка" в 2025 г. прошло в 120 странах

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Международное шествие "Бессмертного полка" в День Победы 9 мая прошло в 120 странах мира; это абсолютный рекорд участия стран, сообщила сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

"О нашем международном шествии "Бессмертного полка": хочу подчеркнуть, в этом году был абсолютный рекорд участия стран, жителей этих стран, наших соотечественников и не только в шествии "Бессмертный полк", 120 стран", - сказала Цунаева на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, в 83 странах шествие прошло в традиционном формате. В остальных из-за запрета властей оно состоялось в другом формате, "но ключевая история, когда участники мероприятия приходили с портретами своих родных и близких, она была соблюдена", сказала Цунаева.

Она сообщила, что шествие вернулось на улицы Вашингтона впервые за 6 лет. Кроме того, впервые к шествию присоединились такие страны, как Туркменистан и Узбекистан. Шествие также состоялось в южнокорейском городе - Пусан. Оно впервые прошло по улицам столицы Малайзии - Куала-Лумпура. "Шествие полка прошло от крайнего юга (...) и до крайнего севера", - заключила Цунаева.

Масштабное шествие прошло в столице КНР - Пекине, в нем приняли участие более 1,2 тыс. человек. Также оно состоялось в Германии, Италии, Франции, Турции, Испании.

Из бывших республик Советского Союза самым многочисленным шествием стало шествие в Кишиневе (столице Молдавии). На улицы города вышли более 30 тыс. человек, сообщила Цунаева.

"Бессмертный полк" - международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников - участников войны.

В 2020 и 2021 годах акция "Бессмертный полк" проходила 9 мая в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате. В 2023 и 2024 году организаторы приняли решение отказаться от проведения традиционного шествия.