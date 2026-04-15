Регионы сами будут определять формат проведения "Бессмертного полка" 9 мая

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Решение о проведении в регионе традиционного шествия "Бессмертного полка" 9 мая будут принимать и объявлять главы регионов в зависимости от обстановки и мер безопасности, сообщила на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

"При проведении шествия "Бессмертного полка" на первом месте стоит безопасность участников. Поэтому, решение о проведении традиционного шествия "Бессмертного полка" в регионах принимают главы субъектов. В соответствии с условиями безопасности, рекомендациями оперативных штабов и с учетом текущей обстановки", - сказала она.

Цунаева напомнила, что в прошлом году шествие "Бессмертного полка" 9 мая прошло в 57 регионах России и собрало 7 млн человек.

Ранее начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков сообщал, что акция "Бессмертный полк" в 2026 году в зависимости от ситуации с безопасностью будет проводиться как очно, так и в онлайн-формате.

"Бессмертный полк" - международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников - участников войны. В 2020 и 2021 годах акция "Бессмертный полк" проходила 9 мая в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате. В 2023 и 2024 годах организаторы приняли решение отказаться от проведения традиционного шествия.