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Песков на фоне санкционных угрозах ФРГ напомнил, что с Россией нельзя разговаривать ультиматумами

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Кремле в связи с угрозами Германии вместе с европейскими союзниками ввести дополнительные санкции против РФ в случае, если 12 мая не будет введен режим прекращения огня, заявили, что с Россией разговаривать языком ультиматумов нельзя.

"До этого предупреждения мы уже слышали предупреждения позавчера, также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов, он для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в понедельник.

Дмитрий Песков Германия
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