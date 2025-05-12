На участках Волги и Дона ввели ограничения по осадке судов из-за маловодности

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Ограничения по осадке судов введены на шлюзах Городецкого гидроузла на участке Волги между Городцом (Нижегородская область) и Нижним Новгородом и на реке Дон от Кочетковского гидроузла до Ростова-на-Дону.

"Из-за низких уровней воды введены ограничения по осадке судов на Волге от Городца до Нижнего Новгорода и на Дону от Кочетовского гидроузла до Ростова-на-Дону", - сообщил замминистра транспорта Александр Пошивай на оперативном совещании в Минтрансе.

Ограничения по осадке судов на участке внутренних водных путей от Городецких шлюзов №15-16 до Нижнего Новгорода введены с 23 апреля, говорится в распоряжении ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей". Согласно документу, конкретные осадки судов зависят от суточных расходов воды через гидроузел Горьковского водохранилища, данные публикуются в ежедневных бюллетенях на сайте ФБУ.

"Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей" ввела ограничения по осадке судов "вследствие низких уровней воды в Цимлянском водохранилище и снижения навигационных попусков воды менее нормативных значений". Фактическая глубина судового хода на участке Дона от Кочетковского гидроузла ежедневно публикуется в информационном бюллетене на сайте учреждения.

В Азово-Донском бассейне также введены ограничения по осадке судов на участке реки Северский Донец от Нижнекалиновского переката до входа в подходной канал Усть-Донецкого порта (Ростовская область).