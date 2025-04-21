Из-за низкой воды на Волге изменены некоторые маршруты речных круизов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Расписание части речных круизов изменено из-за низкой воды на некоторых отрезках Волги, что связано с малоснежной зимой, аннуляций приобретенных путевок в связи с этим нет, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

"На этой неделе во многих регионах России стартует речная круизная навигация. Как ожидается, в 2025 году она будет маловодной из-за бесснежной зимы, что может вызвать проблемы с прохождением по рекам теплоходов, особенно четырехпалубных. Пока прогноз по глубинам на Волге дан до 1 июля, и он повлек за собой корректировку лишь отдельных маршрутов. Туроператоры не считают эти ограничения критичными и не фиксируют аннуляций путевок", - сообщил РСТ.

Член комитета РСТ по круизам, гендиректор круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский считает, что пока ситуация с речным судоходством далека от критической.

"Волга - это цепочка водохранилищ. Большой уровень глубины в местах без водохранилищ зимой не нужен, поскольку судоходства нет, соответственно вся вода копится в водохранилищах, чтобы использовать ее с началом навигации, то есть уже в ближайшие дни. Год действительно малоснежный, запасов воды, скорее всего, меньше, чем обычно. Но есть прогноз соответствующих служб до 1 июля, который обозначает глубины, проходы и узкие места. В соответствии с ним ограничения затрагивают у одних круизных компаний шесть, у других пять или десять круизов, но это единицы по сравнению с 3,5 тысячами маршрутов на эту навигацию", - сказал он.

По его словам, туристы относятся к изменениям с пониманием, так как это не вина туроператоров. "Кроме того, если туроператор видит, что изменения как-то затрагивают программу круиза, они дополняют ее услугами, экскурсиями, трансферами, чтобы турист все-таки мог получить впечатления. Пока мы видим единичные изменения единичных рейсов. Никаких массовых аннуляций или паники среди туристов нет", - пояснил эксперт.

Михайловский добавил, что, если май будет дождливым, ситуация урегулируется. Но если дождей не будет, прогнозы пока давать сложно.

Замгендиректора компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова напомнила, что аналогичное обмеление на Волге было в 2014 году, река тогда практически разделилась пополам. "Пройти по тем маршрутам, которые были проложены, в какой-то период оказалось просто невозможно - пропускная способность Нижегородского гидроузла упала до нуля. И это была большая проблема - отмены круизов, возвраты денег, пересадки. И нам бы не хотелось повторения того опыта. Мы очень рассчитываем, что будут приняты все меры для того, чтобы ситуация 2014 года не повторилась", - сказал она.

Как заметила Гончарова, расписание круизов составляется обычно за 1,5-2 года, а за год до старта круизов начинается их продажа. "Соответственно любое изменение, влияющее на расписание, для круизных компаний очень чувствительно. Заявление об изменении попусков воды на Нижегородском гидроузле, хотя и нельзя назвать критическим для отрасли, вынуждает, в частности, нашу компанию изменить расписание нескольких рейсов в мае-июне. К счастью, изменения, можно сказать, носят косметический характер: они не коснутся дней, времени отправления и прибытия в конечный пункт. Придется изменить заходы и уходы теплоходов в тех портах, которые уже есть в рамках круиза", - пояснила Гончарова.

Она не исключает, что подобные изменения могут повлечь за собой отказы от путевок, в этом случае операторы будут либо возвращать туристам деньги, либо пересаживать на другие маршруты.

Как ранее сообщал РСТ, бронирования речных круизов на навигацию 2025 года выросли на 15-25% по сравнению с предыдущим годом. Среди пассажиров теплоходов становится все больше молодых туристов, в том числе семей с детьми.