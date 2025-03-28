Малоснежная зима угрожает навигации в этом году на Верхней Волге

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Уровень воды на Верхней Волге в навигацию 2025 года может стать минимальным из-за малоснежной зимы, есть риск повторения ситуации 2014-2015 годов, когда навигация останавливалась из-за обмеления Горьковского водохранилища, считают эксперты.

"Навигация 2024 года прошла очень неплохо. Благодаря боковому притоку мы прошли практически без изменения расписания пассажирского флота. Этот год будет исторический. Будут минимумы, ранее никогда не фиксируемые. Но, тем не менее, ориентировались на навигацию 2014 года", - сказал начальник отдела регулирования движения судов ФБУ "Администрация Волжского бассейна" Алексей Кочетов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, в целом судоходство зависит от ситуации на Рыбинской ГЭС.

"Приток по Рыбинке (Рыбинская ГЭС - ИФ) - один сантиметр в сутки, там не хватает порядка полутора метров. Мы разделяем оптимизм и каждый день следим за притоком, потому что вся ситуация и все судоходство, конечно, зависит от Рыбинки", - уточнил он.

По информации Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, суммарный приток воды в Волжско-Камский каскад оценивается всего в пределах от 100 до 128 кубометров, это одни из самых низких показателей за всю историю наблюдений.

Директор Нижегородской ГЭС (филиал ПАО "РусГидро") Александр Гойзенбанд выразил опасение, что маловодье может нарушить непрерывный режим навигации в районе Городецкого гидроузла.

"Учитывая всю ранее представленную коллегами информацию, наверное, стоит рассчитывать на то, что непрерывной навигации, ежедневной, возможно, не будет. Если так смотреть текущие прогнозы, то может повторяться картина 2014-2015 годов с периодическими расходами для обеспечения навигации", - сказал он.

"РусГидро" сообщала на текущей неделе, что расходы воды через Рыбинскую ГЭС снижены до минимальных значений, рассматривается возможность остановки гидроэлектростанции на некоторое время для максимального наполнения водохранилища.

Как сообщалось, летом 2014 года "РусГидро" для сохранения навигации на Верхней Волге вводило спецрежимы работы Рыбинской и Нижегородской ГЭС для обеспечения возможности судоходства на участке Городец - Нижний Новгород. Круизные туроператоры были вынуждены отменять некоторые рейсы.