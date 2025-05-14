Мужчина ранен в Белгородской области после атаки украинского БПЛА

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В селе Богун-Городок в Белгородской области от удара украинского беспилотника по грузовому автомобилю пострадал мужчина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в среду.

"В селе Богун-Городок Борисовского района от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина", - написал он в своем телеграм-канале.

Пострадавший в тяжелом состоянии, у него открытая черепно-мозговая травма и баротравма, добавил губернатор.