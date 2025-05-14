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В Белгородской области в результате атак дронов ранены пять человек

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В результате очередных ударов по Белгородской области ранены четыре человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Грузовой автомобиль в селе Рождествено Валуйского округа подвергся атаке дрона. Ранены двое. Оба пострадавших доставлены в Валуйскую ЦРБ. В настоящее время в отделении реанимации мужчина с открытой черепно-мозговой травмой. Медики делают все возможное, чтобы спасти его жизнь", - написал губернатор в Telegram.

У второго пострадавшего осколочные ранения ног и рук. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, дальше он будет лечиться амбулаторно, добавил Гладков.

Еще два человека ранены в Шебекинском округе.

"На участке автодороги Архангельское-Нехотеевка дрон атаковал мужчину, который шел по обочине. Бойцы самообороны доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями ноги и спины в Шебекинскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой доставляет его в городскую больницу № 2 Белгорода", - проинформировал губернатор.

В результате обстрела села Новая Таволжанка ранен мужчина. "Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, лечение будет проходить амбулаторно", - уточнил Гладков.

Ранее в в этот день он сообщил о ранении мирного жителя в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Ровенёк Белгородского района. Мужчина с осколочными ранениями и баротравмой госпитализирован.

Вячеслав Гладков Белгородский район Белгородская область Шебекинский округ Новая Таволжанка Ровенек
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