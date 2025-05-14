Мишустин предложил премьер-министру Малйазии обсудить новые совместные проекты

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом предложил ему проработать новые совместные экономические проекты.

"Мы видим хорошие возможности для наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Малайзией, имея в виду энергетику, промышленность, транспортную инфраструктуру, агропромышленный комплекс, цифровую экономику. Предлагаю проработать новые экономические проекты по линии совместной российско-малайзийской комиссии. С нашей стороны ее возглавляет министр науки и высшего образования Валерий Фальков", - сказал Мишустин.

Он отметил, что Малайзия - важный партнер России в Юго-Восточной Азии. "Наши отношения основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - добавил он.

Мишустин также отметил популярность Малайзии у российских туристов и отметил что в январе-марте 2025 года страну посетили 50 тысяч россиян. Он напомнил, что Малайзия включена в перечень стран, гражданам которых в России оформляется единая электронная виза. "Она предусмотрена для деловых, для туристических поездок, но также для участия в научных, в культурных и в спортивных мероприятиях", - добавил российский премьер.