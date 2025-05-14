Поиск

Мишустин предложил премьер-министру Малйазии обсудить новые совместные проекты

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом предложил ему проработать новые совместные экономические проекты.

"Мы видим хорошие возможности для наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Малайзией, имея в виду энергетику, промышленность, транспортную инфраструктуру, агропромышленный комплекс, цифровую экономику. Предлагаю проработать новые экономические проекты по линии совместной российско-малайзийской комиссии. С нашей стороны ее возглавляет министр науки и высшего образования Валерий Фальков", - сказал Мишустин.

Он отметил, что Малайзия - важный партнер России в Юго-Восточной Азии. "Наши отношения основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - добавил он.

Мишустин также отметил популярность Малайзии у российских туристов и отметил что в январе-марте 2025 года страну посетили 50 тысяч россиян. Он напомнил, что Малайзия включена в перечень стран, гражданам которых в России оформляется единая электронная виза. "Она предусмотрена для деловых, для туристических поездок, но также для участия в научных, в культурных и в спортивных мероприятиях", - добавил российский премьер.

Малайзия Михаил Мишустин Валерий Фальков Анвар Ибрагим
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Закрытые торги по продаже флота и имущества Мурманского пароходства пройдут 18 июня

В Минпромторге заявили о продолжении доработки самолета "Байкал"

Сопредседатель движения "Голос" Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии

Сопредседатель движения "Голос" Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии

Импорт картошки в Россию вырос к 7 мая в 3,5 раза

Импорт картошки в Россию вырос к 7 мая в 3,5 раза

Проект самолета "Байкал" закрыт

Требование о минимум трех интернет-провайдерах в новостройках введут через два года

Требование о минимум трех интернет-провайдерах в новостройках введут через два года

Президент Бразилии планирует попросить Путина встретиться с Зеленским

"Газпром нефть" ждет роста доли электрозарядок на рынке АЗС за десять лет до 10%

"Газпром нефть" ждет роста доли электрозарядок на рынке АЗС за десять лет до 10%

В Белгородской области 16 человек пострадали от украинских атак

РФ не признает выводы ИКАО об ответственности Москвы за крушение MH17

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6363 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана70 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });