Суд продолжит рассмотрение иска о передаче "Домодедово" государству 17 июня

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области 14 мая отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры о взыскании в доход государства ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта "Домодедово", на 17 июня.

Дату следующего заседания сообщил журналистам после заседания представитель Генпрокуратуры, участвующий в процессе.

"Ответчик хочет сформировать позицию по тем материалам, которые были представлены, и изложить ее письменно", - сказал он.

По его словам, речь идет о подготовке позиции по материалам, которые, в частности, были представлены в сегодняшнем заседании.

"Сегодня и прокуратура, и ответчики материалы представили, вопросы друг другу позадавали, и они хотят их прокомментировать письменно", - добавил представитель надзорного ведомства, отметив, что "состязательность и спор есть".

Иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы "Домодедово" и ее владельцам был подан в январе. Надзорный орган потребовал взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждалось в иске, бенефициары аэропорта - Дмитрий Каменщик и Валерий Коган - будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

Суд также принял ряд обеспечительных мер по иску, в том числе обязал операционные компании "Домодедово" предоставить доступ представителям Росавиации и ФКП "Аэропорты Севера" к их деятельности, финансовой и технической документации "для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан". Помимо этого, суд запретил органам управления группы принимать решения о допэмиссии, выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров, совершать действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества.

На первом предварительном заседании в феврале суд по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. В Генпрокуратуре необходимость этого аргументировали тем, что материалы дела содержат сведения о системе антитеррористической защищенности "Домодедово", документы финансовой разведки "о схемах вывода иностранными резидентами капитала за границу". Представители "Домодедово" в суде назвали это "голословным утверждением" и, наоборот, настаивали на открытом рассмотрении дела.

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов России. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток "Домодедово" упал на 23%, составив 15,6 млн человек.