Суд назначил на 14 мая рассмотрение иска о передаче "Домодедово" государству

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области назначил на 14 мая основное заседание по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта "Домодедово", говорится в материалах картотеки.

Решение принято на предварительном заседании 4 апреля. Материалы с подробностями не опубликованы, так как дело рассматривается в закрытом режиме.

Иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы "Домодедово" и ее бенефициарам был подан в конце января. Надзорный орган требует взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", которое владеет группой, а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждается в иске, бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

Суд также принял ряд обеспечительных мер по иску, в том числе обязал операционные компании "Домодедово" предоставить доступ представителям Росавиации и ФКП "Аэропорты Севера" к их деятельности, а также к финансовой и технической документации "для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан". Помимо этого, суд запретил органам управления группы принимать решения о допэмиссии, выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров, совершать действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества.

На первом предварительном заседании в феврале суд по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. В Генпрокуратуре необходимость этого аргументировали тем, что материалы дела содержат сведения о системе антитеррористической защищенности "Домодедово", документы финансовой разведки "о схемах вывода иностранными резидентами капитала за границу". Представители "Домодедово" в суде назвали это "голословным утверждением" и, наоборот, настаивали на открытом рассмотрении дела.

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов РФ. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии" (URAL), Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток "Домодедово" упал на 23%, составив 15,6 млн человек.