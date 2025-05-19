Корабль ТОФ на учении провел стрельбы в Японском море

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) "Пересвет" выполнил артиллерийские стрельбы по береговым, воздушным и морским целям в Японском море, сообщила пресс-служба ТОФ.

"Были выполнены ракетные и артиллерийские стрельбы по береговым и надводным целям для поддержки высадки условного морского десанта. Стрельба по берегу производилась из 122-мм корабельной реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град-М" на дальности свыше 10 км", - говорится в сообщении.

Воздушные и морские цели были уничтожены огнем из артиллерийских установок АК-176 и АК-630. Также макет плавающей морской мины и воздушный шар расстреляли из расчетов 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов.