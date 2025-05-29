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Суд оставил под арестом башкирский актив Митюшова, еще не перешедший РФ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил заявление об отмене обеспечительных мер в отношении ООО "Корпоративный центр" - ответчика по делу о взыскании с бывшего топ-менеджера энергетического блока группы "Газпром" Алексея Митюшова долей башкирских предприятий.

Определение размещено в картотеке арбитражных дел.

На балансе ООО "Корпоративный центр" пока еще числится одно из предприятий, которое по решению суда должно быть взыскано в пользу РФ - АО "Салаватнефтемаш".

"По мнению истца (Генпрокуратуры - ИФ), снятие ареста с имущества ООО "Корпоративный центр" может повлечь его передачу третьим лицам, создание фиктивных долгов и, как следствие, потерю контроля над активами, причинение имущественного ущерба Российской Федерации", - отмечается в материалах суда.

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Суд, согласившись с аргументацией истца, отменил ранее принятые обеспечительные меры в отношении "Корпоративного центра" в части наложения ареста на доли в уставных капиталах юридических лиц: ООО "Техцентр", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Салаватский катализаторный завод", ООО "РемЭнергоМонтаж" (по данным Генпрокуратуры, они уже переданы на баланс РФ - ИФ). В остальной части отказал.

Помимо "Салаватнефтемаша", в собственности старых владельцев, по информации надзорного ведомства, остаются ОАО "Подземнефтегаз" и АО "Салаватнефтехимремстрой".

Как сообщалось, Арбитражный суд Башкирии в апреле удовлетворил иск Генпрокуратуры, потребовавшей применить последствия недействительности ничтожных сделок и взыскать с Митюшова в доход РФ акции и доли промышленных предприятий Башкирии.

По мнению надзорного ведомства, фигурант дела (Митюшов), находясь в должности директора ООО "Газпром энерго" и будучи членом коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО "Газпром", использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские общества "для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии", став их бенефициарным владельцем. В группу таких предприятий вошли AO "Салаватнефтемаш", АО "Салаватнефтехимремстрой", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ОАО "Подземнефтегаз", ООО "Салаватский катализаторный завод", ООО "РемЭнергоМонтаж".

В число ответчиков по делу вошли ООО "Управляющая компания "Меркури кэпитал траст", Митюшов, ООО "Корпоративный центр", АО "Салаватнефтехимремстрой", бывшие руководители компаний, являющихся предметом иска: Роман Сабецкий ("Нефтехимремстрой", "Салаватнефтехимремстрой"), Алексей Марченко ("Салаватнефтемаш"), генеральный директор Салаватского катализаторного завода Дмитрий Медведев, а также Эдуард Мавлиханов и кипрская Donway Invest Ltd.

В ходе судебного заседания Генпрокуратура также заявила об обращении судебного решения к немедленному исполнению.

В ЕГРЮЛ, в частности, уже отражен переход на баланс Российской Федерации долей ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ООО "Салаватский катализаторный завод" и ООО "РемЭнергоМонтаж".

Митюшов с 1991 года является гражданином Литвы, с 2002 года имеет двойное гражданство - Российской Федерации и Литвы, с 2020 года имеет вид на жительство в Испании.

Арбитражный суд Башкирии Башкирия Газпром Алексей Митюшов
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