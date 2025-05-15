Два украинских БПЛА сбили за ночь в Ростовской и Белгородской областях

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над двумя регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Ростовской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.

По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, дрон сбили ночью в Новошахтинске. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.