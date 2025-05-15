Херсонский губернатор сообщил о ранении двух человек в результате атак дронов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о двоих раненных в результате атак дронов за последние сутки.

"В селе Чонгар прилетом дрона поражена амбулатория. Здание выгорело практически полностью. В этом же поселке в результате обстрела пострадали два мирных жителя - торговцы с рыбного рынка. Один из них сейчас в реанимации", - написал он в Telegram.

В Новоалексеевке на территорию элеватора упали три беспилотника. По предварительным данным, боезаряд не сдетонировал. В Рыково на железнодорожной станции найден потенциально взрывоопасный БПЛА. На место направлена инженерная группа Минобороны. Там же, на улице Петровского, разрушен частный дом, никто не пострадал. В Сальково рядом с АЗС упали два беспилотника. Повреждены окна, фасад и припаркованный рядом автомобиль, добавил Сальдо.

По его данным, всего за ночь в регионе было сбито не менее 30 БПЛА.