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Минпромторг расширит на грузовики практику авансирования госзакупок в размере 80%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Практику 80-процентного авансирования госзакупок автотехники планируется расширить на грузовики для облегчения нагрузки на их производителей, следует из подготовленного Минпромторгом проекта постановления правительства.

Проект, опубликованный на сайте regulation.gov.ru, вносит изменения в постановление правительства об авансировании поставок в рамках госзакупок и оборонзаказа от декабря 2022 года (№2411). В этом постановлении уже содержится перечень из 35 видов спецтехники - от бульдозеров, тракторов и автокранов до цистерн, прицепов и т.д.

Предполагается расширить перечень еще 11 видами автотехники - грузовиками полной массой более 12 тонн, седельными тягачами, автомобилями для перевозки 10 и более пассажиров, грузовыми шасси, пожарными машинами и т.п.

В пояснительной записке к проекту Минпромторг констатирует, что с 2022 года продуктовая структура производства в российском автопроме изменилась: "Доля продукции, поставляемой в рынок, сократилась, при этом возросла доля производства для удовлетворения потребности в закупках для государственных и муниципальных нужд".

"Следует отметить, что продажи в рамках госзакупок можно охарактеризовать как низко маржинальные, с нормируемыми параметрами прибыли. Одновременно с этим отраслевая специфика производства транспортных средств предполагает авансовый расчет с поставщиками компонентов. Некоторые аспекты поставки продукции в рамках государственных заказов, а также текущая макроэкономическая ситуация существенным образом осложняют экономические возможности предприятия. Во избежание создания избыточной кредитной нагрузки на предприятия автомобильной промышленности по итогам проработки с отраслевым сообществом принято решение о расширение перечня продукции, в отношении которой возможно применение авансирования в размере 80%", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что документ был разработан по итогам январского совещания у первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. В паспорте проекта на regulation.gov.ru в качестве основания для его разработки указана "позиция отраслевого сообщества". Дата окончания общественного обсуждения - 28 мая.

Крупнейшим в России производитель тяжелых грузовиков - "КАМАЗ". Грузовую технику также выпускают предприятия группы "ГАЗ" и автозавод "Урал".

КАМАЗ ГАЗ Минпромторг Урал
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