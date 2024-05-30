Минпромторг предложил разрешить 80%-е авансирование госзакупок строительно-дорожной техники

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Система авансирования не менее 80% стоимости госконтрактов, действующая сейчас при закупке российской станкоинструментальной продукции, может быть распространена на госзакупки строительно-дорожной техники. Проект такого постановления опубликовал на regulation.gov.ru Минпромторг.

В декабре 2022 года правительство приняло постановление № 2411, обязывающее покупателей станков из числа госкомпаний и госорганизаций авансировать поставки в объеме не менее 80% стоимости заказа. Требование распространяется на госзакупки 10 видов продукции (станки для обработки металла лазером, обрабатывающие центры, станки для обработки камня и дерева, а также токарные, расточные и фрезерные металлорежущие станки) и действует до конца 2024 года.

По мнению Минпромторга, в это постановление нужно внести изменения, распространив меру поддержки на закупку в 2024-2026 годах дорожно-строительной техники.

"Отсутствие авансирования при заключении государственных контрактов приводит к необходимости привлечения предприятиями заемного оборотного финансирования, стоимость которого в настоящее время составляет порядка 1,5-2,0% в месяц. Учитывая, что средний срок исполнения государственного контракта составляет 6 месяцев, стоимость проекта, предполагающего использование строительно-дорожной техники, для государственного заказчика с учетом указанных обстоятельств увеличивается на 9 - 12%", - обосновывают в министерстве необходимость введения авансовых платежей.

В Минпромторге также отмечают, что производители техники сами закупают компоненты на условиях предоплаты. "В случае, когда государственный контракт реализуется без авансирования, такая поставка не соответствует текущей форме взаимодействия между машиностроительными предприятиями, что приводит к рискам несвоевременного исполнения принятых по государственному контракту обязательств", - считают в министерстве.

Предполагается, что система авансирования будет распространяться на госзакупки кранов, бульдозеров, грейдеров, дорожных катков, погрузчиков, экскаваторов, гусеничных тракторов, самоходных машин для добычи полезных ископаемых, самосвалы, бетономешалки, асфальтоукладчики, транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог и др.

Поддержка производителям спецтехники, по мнению авторов проекта постановления, требуется в том числе для поддержания инвестактивности в отрасли, которая "активно наращивает объемы производства, концентрируясь на реализации проектов, направленных на обеспечение технологической независимости и обороноспособности страны". По данным Минпромторга, рынок строительно-дорожной техники в Российской Федерации за последние три года вырос в 2,3 раза - с 223,8 млрд рублей в 2020 году до 524,5 млрд рублей - в 2023 году. С 2021 года по 2025 год объем инвестиций по ключевым предприятиям, производящим строительно-дорожную технику, составляет более 55 млрд рублей, отмечается в пояснительной записке к проекту.