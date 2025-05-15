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В Москве одобрили решение США усилить контроль за безопасностью биоисследований

Однако этого шага недостаточно, чтобы снять озабоченности российской стороны

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Решение США укрепить контроль за безопасностью биологических исследований - шаг в правильном направлении, но этих мер недостаточно, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Рассматриваем усилия по укреплению контроля за деятельностью в биологической сфере в качестве шага в правильном направлении, свидетельствующего о корректировке подходов к вопросам биобезопасности, которыми руководствовалась прежняя администрация США", - сказала она.

Так дипломат прокомментировала недавно подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о повышении безопасности биоисследований, который предусматривает прекращение финансирования из государственного бюджета отдельных видов деятельности с опасными патогенами, в том числе за пределами национальной территории.

Как отметила Захарова, "подписание соответствующего указа фактически означает признание Вашингтоном факта проведения исследований с опасными патогенами в различных регионах мира, в том числе в непосредственной близости от российских границ".

"Вместе с тем, - подчеркнула она, - объявленных мер недостаточно для снятия российских озабоченностей и претензий в отношении осуществляемой Вашингтоном военно-биологической деятельности за пределами национальной территории". По ее словам, "в соответствии с упомянутым указом государственное финансирование биологических исследований за рубежом по линии военного ведомства США и связанных с ним организаций будет продолжено". Кроме того, отметила она, документ "не налагает каких-либо ограничений на такую активность, если она будет проводиться под контролем и в соответствии с американскими стандартами".

"Таким образом, связанные с указанной деятельностью риски и угрозы для международной безопасности, в том числе в плане выполнения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), сохраняются", - сказала Захарова.

Дипломат выразила надежду, что "Вашингтон предпримет необходимые шаги с целью снятия имеющихся у России озабоченностей в связи с военно-биологической активностью США и для обеспечения полного соблюдения американской стороной предусмотренных КБТО обязательств".

МИД Мария Захарова США
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