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Россия посмотрит на реакцию Украины в Стамбуле на конкретные предложения

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона будет внимательно смотреть, как украинская делегация на переговорах в Стамбуле будет реагировать на конкретное предложение о работе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Делегация в Стамбуле готова к работе, а дальше мы будем смотреть за тем, как будет вести себя та сторона, которая больше всех кричала про перемирие и мир. И как она на все это отреагирует тогда, когда есть конкретное предложение к работе", - сказала она на брифинге в Москве в четверг.

Прямые российско-украинские переговоры должны стартовать в Стамбуле в четверг.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, который уже руководил группой российский переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

Возобновить 15 мая в Стамбуле без предварительных условий прямые переговоры, прерванные в 2022 году, президент РФ Владимир Путин предложил в минувшее воскресенье.

Мария Захарова МИД РФ
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