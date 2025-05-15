Рябков пока не может подтвердить возможную встречу Лаврова и Рубио в Турции 16 мая

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - На данный момент нет оснований подтверждать возможный контакт глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио в Турции 16 мая, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Пишут много разного, в том числе недостоверного. На данный момент никакого основания подтверждать такой контакт не имею", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.