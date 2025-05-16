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Проект закона о штрафах за продажу детям энергетиков Госдума рассмотрит 20 мая

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Госдума планирует 20 мая рассмотреть во втором чтении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) об ответственности за продажу детям энергетических напитков, сообщил председатель палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

"Поправки в КоАП, которыми предлагается установить ответственность за продажу детям энергетиков, планируем рассмотреть во втором чтении 20 мая", - сказал Володин журналистам.

Согласно предложенным нормам, за розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков может грозить штраф до 500 тысяч рублей.

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"Это решение станет продолжением системной работы на законодательном уровне по защите здоровья подрастающего поколения", - отметил председатель Госдумы.

1 марта 2025 года вступил в силу закон о запрете продавать несовершеннолетним тонизирующие безалкогольные напитки, в том числе энергетические. Если у продавцов появляются сомнения относительно совершеннолетия покупателя, у них есть право потребовать документ, позволяющий установить возраст.

Володин напомнил, что энергетики наносят вред здоровью и особенно опасны для растущего организма, в частности, страдают сердце и кровеносная система. Из-за регулярного потребления энергетиков может обостриться ряд заболеваний нервной системы.

Председатель Госдумы уверен, что ответственность для нарушающих запрет продавцов необходима: "Недопустимо, чтобы недобросовестные торговцы пополняли кассу за счет здоровья детей".

Госдума
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