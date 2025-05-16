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Бронирования туров по России на лето выросли почти на 10% в 2025 году

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Бронирования летних путешествий по России выросли почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом туроператоры фиксируют снижение продолжительности поездок, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

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"На текущий момент мы фиксируем рост числа бронирований на летние месяцы в объеме 9,8% по сравнению к аналогичным показателям прошлого года. При этом мы фиксируем небольшое снижение продолжительности поездок: в прошлом году средняя продолжительность составляла 4,9 дня, а в этом году - 4,5 дня", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Как отметил Уманский, снижение продолжительности поездок связано с тем, что российские туристы стали чаще в течение года совершать короткие путешествия по стране, сокращая количество дней летнего отдыха.

РСТ
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