Бронирования туров по России на лето выросли почти на 10% в 2025 году

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Бронирования летних путешествий по России выросли почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом туроператоры фиксируют снижение продолжительности поездок, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"На текущий момент мы фиксируем рост числа бронирований на летние месяцы в объеме 9,8% по сравнению к аналогичным показателям прошлого года. При этом мы фиксируем небольшое снижение продолжительности поездок: в прошлом году средняя продолжительность составляла 4,9 дня, а в этом году - 4,5 дня", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Как отметил Уманский, снижение продолжительности поездок связано с тем, что российские туристы стали чаще в течение года совершать короткие путешествия по стране, сокращая количество дней летнего отдыха.