Все работники кузбасских шахт поднялись на поверхность

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Все работники шахт "Байкаимская" ("Кузбассразрезуголь") и "Костромовская" ("ММК-Уголь") поднялись на поверхность, сообщили "Интерфаксу" в компаниях.

"Жертв и пострадавших нет. Запущена резервная система энергоснабжения, которая обеспечивает работу всех систем шахты", - сообщили "Интерфаксу" в "ММК-Угле".

В КРУ также заявили об отсутствии пострадавших. "Продолжаются работы по восстановления энергоснабжения шахты", - отметили в компании.

Об отсутствии пострадавших также сообщили в "СУЭК-Кузбассе". "Напряжение на предприятия подано, вентиляторы в работе, режим проветривания восстановлен. Шахты отработали нештатную ситуацию согласно разработанным планам ликвидации аварии", - сказал представитель "СУЭК-Кузбасса".

В свою очередь, в министерстве угольной промышленности региона "Интерфаксу" уточнили, что завершена эвакуация и на всех остальных обесточенных предприятиях. По данным министерства, на некоторых предприятиях шахтёры вновь начали спускаться в выработки.

В ПАО "Россети Сибирь" "Интерфаксу" заявили, что "все шахты запитаны". "Сейчас бригады завершают восстановительные работы, после которых будет возобновлена нормальная схема электроснабжения", - отметили в компании.

Как сообщалось, в пятницу шахтёров семи шахт в Кемеровской области эвакуировали из-за аварии на высоковольтной линии.

Эвакуация проводилась, в частности, из шахт им. Кирова и Комсомолец (обе входят в АО "СУЭК-Кузбасс"), шахты Байкаимская (АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь"), Костромовская (ООО "ММК-Уголь", подконтрольно ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"), Заречная, шахтоучастке "Октябрьский" (АО "Угольная компания "Сила Сибири").