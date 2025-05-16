Шахты "СУЭК-Кузбасса" и "ММК-Угля" восстановили работу после энергоаварии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Шахты "Комсомолец" и имени Кирова ("СУЭК-Кузбасс") и "Костромовская" ("ММК-Уголь") возобновили работу после энергоаварии, сообщили "Интерфаксу" в компаниях.

"Предприятия "СУЭК-Кузбасса" возобновили работу после отключения электроэнергии на внешнем источнике", - сказали в "СУЭК-Кузбассе".

В "ММК-Угле" отметили, что предприятие возобновило работу "в штатном режиме".

На шахте "Байкаимская" ("Кузбассразрезуголь"), откуда также были эвакуированы сотрудники из-за энергоаварии, запущен главный вентилятор и ведется проветривание выработок. "Энергопитания шахты восстановлено", - уточнили в "Кузбассразрезугле".

Ранее 16 мая в Кемеровской области эвакуировали шахтеров из семи шахт из-за аварии на высоковольтной линии. Людей на поверхность выводили из шахт имени Кирова и "Комсомолец" (АО "СУЭК-Кузбасс"), шахты "Байкаимская" (АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь""), "Костромовская" (ООО "ММК-Уголь", подконтрольно ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"), "Заречная", шахтоучастке "Октябрьский" (АО "Угольная компания "Сила Сибири"). В компаниях сообщили, что обошлось без пострадавших.

В ПАО "Россети Сибирь" "Интерфаксу" заявляли, что "все шахты запитаны". "Сейчас бригады завершают восстановительные работы, после которых будет возобновлена нормальная схема электроснабжения", - отметили в компании.