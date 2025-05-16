Суд частично удовлетворил второй иск УК "Первая" к Euroclear

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск УК "Первая" к европейскому депозитарию Euroclear Bank, сказано на сайте суда.

"Суд удовлетворил наши требования о взыскании убытков в размере накопленного купонного дохода и сумм погашений по облигациям, а также дивидендов по акциям по замороженным ответчиком из-за санкций ценным бумагам, принадлежащим нашим клиентам. Наши требования были заявлены в двенадцати валютах. На момент вынесения решения суда в рублях эта сумма составляет чуть менее 15 млрд рублей. В то же время эта сумма может измениться, так как итоговая сумма будет пересчитана в рубли на момент выплаты. Мы последовательно продолжаем судебные действия, направленные на защиту интересов наших клиентов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УК.

УК "Первая" в июле 2023 года подала в суд иск к европейскому депозитарию на 184,8 млрд рублей в связи с заморозкой клиентских активов. В качестве третьих лиц к делу были привлечены Райффайзенбанк, НРД и АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

Согласно материалам дела, изначально иск был заявлен о взыскании средств в сумме 164,378 млрд рублей, составляющих рублевый эквивалент стоимости иностранных ценных бумаг по состоянию на 10 апреля 2023 года, о взыскании 18,989 млрд рублей накопленного дохода, а также о взыскании 402,4 млн рублей, составляющих рублевый эквивалент суммы недополученного дохода от реинвестирования доходов по ценным бумагам, и о взыскании 1,023 млрд рублей недополученного вознаграждения истца как доверительного управляющего за период с 24 февраля 2022 года по 10 апреля 2023 года.

УК "Первая" в ходе заседаний несколько раз уточняла размер иска, не называя новую сумму. В январе 2024 года ее представитель пояснял в суде, что изменения связаны с тем, что часть бумаг учитывалась не в Euroclear, а в Clearstream, с замещением еврооблигаций и с выплатами по президентскому указу N665.

В марте 2024 года суд решил удовлетворить ходатайство Euroclear о выделении в отдельное производство требований о взыскании стоимости бумаг, учитываемых в интересах УК "Первая" по состоянию на 1 февраля 2024 года.

В конце апреля 2025 года суд решил отклонить иск о взыскании убытков в размере стоимости заблокированных бумаг. Как уточняли тогда в УК "Первая", они оцениваются в 144 млрд рублей.