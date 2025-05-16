Источник сообщил, что российская делегация в пятницу покинет Стамбул

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация в пятницу покинет Стамбул после переговоров с делегацией Украины, дата новых контактов пока не согласована, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, дата очередных контактов с представителями Украины пока не согласована.

"Также нет каких-либо определенных дат по поводу согласования планов о прекращении огня", - добавил собеседник агентства.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что российская сторона довольна результатом и готова продолжить переговоры.

"Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. После того как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, - тоже об этом договорено, - продолжить наши переговоры", - сказал он.