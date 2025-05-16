Поиск

Источник сообщил, что российская делегация в пятницу покинет Стамбул

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация в пятницу покинет Стамбул после переговоров с делегацией Украины, дата новых контактов пока не согласована, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, дата очередных контактов с представителями Украины пока не согласована.

"Также нет каких-либо определенных дат по поводу согласования планов о прекращении огня", - добавил собеседник агентства.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что российская сторона довольна результатом и готова продолжить переговоры.

"Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. После того как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, - тоже об этом договорено, - продолжить наши переговоры", - сказал он.

Стамбул Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Комитет Думы рекомендовал отклонить поправки в ГК из пакета по финансовым пирамидам

Источник сообщил, что делегация Мединского новых заявлений не планирует

Российская делегация покинула Долмабахче

Иноагентами признаны политолог Михаил Комин и журналист Ксения Лученко

Иноагентами признаны политолог Михаил Комин и журналист Ксения Лученко

В Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков

В ближайшие дни РФ и Украина обменяются пленными в формате "1000 на 1000"

Мединский сообщил, что Киев запросил переговоры между Зеленским и Путиным

Мединский сообщил, что Киев запросил переговоры между Зеленским и Путиным

Суд частично удовлетворил второй иск УК "Первая" к Euroclear

Суд удовлетворил очередной иск Сбербанка к бывшей британской "дочке" на 1,2 млрд рублей

В Москве арестован замдиректора департамента Минтранса

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2255 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6375 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });