Косачев считает, что в Стамбуле достигнут максимум возможного

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Результаты переговоров в Стамбуле - это максимум возможного на сегодняшний день, важно, что есть договоренность о продолжении контактов, заявил "Интерфаксу" вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"На сегодняшний день это максимум возможного, рассчитывать на большее было бы просто наивно. Важно, что есть договоренность о продолжении контактов", - сказал он.

По его мнению, это значит, что переговоры вернулись в штатное русло, как это задумывалось в марте 2022 года.

"Беспокоят попытки европейцев (заявления Стармера и Туска), не имеющих никакого отношения к переговорам, прокомментировать их в негативном для России ключе. Еще раз подтверждается, что этим нужно только "стратегическое поражение России", а не переговорный процесс", - считает вице-спикер.

Ранее глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил журналистам, что российская сторона в целом удовлетворена результатом и готова продолжать контакты. Также он анонсировал "масштабный обмен пленными - тысяча на тысячу человек" и сказал, что российская сторона приняла к сведению запрос украинской делегации о прямых переговорах между главами государств.

По его словам, достигнута договоренность о том, что "каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях". "После того как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, - тоже об этом договорено, - продолжить наши переговоры", - заявил Мединский.