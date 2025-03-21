Эстония с 31 марта перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Эстония перестанет с 31 марта признавать небиометрические заграничные российские паспорта из-за рисков для безопасности, сообщает правительство республики.

"Владельцы видов на жительство из Эстонии и других стран Европейского Союза, которые в настоящее время используют небиометрический российский загранпаспорт, должны до 30 сентября 2025 года подать заявление на получение биометрического паспорта", - говорится в пресс-релизе.

Россия выдает биометрические и небиометрические заграничные паспорта, отмечается в сообщении.

Выдаваемые небиометрические загранпаспорта не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и представляют различные риски для безопасности, объяснили в правительстве. Они не содержат электронного носителя информации, поэтому нет возможности сопоставить персональные данные владельца паспорта с данными, записанными на чипе.

В отличие от российского биометрического паспорта, орган, выдавший небиометрический паспорт, не может быть легко идентифицирован, что затрудняет идентификацию непризнанных документов, отмечает правительство Эстонии. Российские паспорта (в том числе биометрические), выданные в непризнанных регионах, не принимаются в качестве действительных проездных документов странами Шенгенского соглашения, говорится в пресс-релизе.

По состоянию на 20 марта 2025 года Дания и Чехия пока не признают или признают условно российские небиометрические паспорта.