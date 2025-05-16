Мединский упрекнул требующих прекращения огня до переговоров в незнании истории

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Те, кто требуют прекращения огня до мирных переговоров по украинскому урегулированию, не знают истории, боевые действия всегда шли параллельно с переговорами, заявил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

"О чем говорят сейчас многие, что якобы сначала перемирие, и так было всегда, 30 дней, 60 дней, неважно. Так говорят люди, которые вообще историю не знают", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

"Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно", - добавил Мединский.

В качестве примеров Мединский привел войну между США и Вьетнамом, Корейскую войну и советско-финскую, во время которой постоянно шли переговоры по ходу боевых действий.

"Война и переговоры всегда идут в истории одновременно", - заметил он.

"Бисмарк, который долгие годы был послом в Санкт-Петербурге, прекрасно изучил русский язык, чувствовал Россию, понимал Россию и общие интересы между Россией и Германией, всегда говорил: никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдет время, рано или поздно русские всегда приходят за своим", - сказал Мединский.

"Вот это "русские всегда приходят за своим", мне кажется, очень важным уроком истории", - добавил он.