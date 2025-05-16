Слуцкий ждет скорого назначения даты нового раунда переговоров с Украиной

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о следующем раунде переговоров между Россией и Украиной может быть решен в ближайшее время, заявил телеканалу "Россия-24" председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Счет пойдет на часы, максимум на дни. Дальше будет реакция другой стороны и можно будет говорить о втором раунде переговоров и дате этого второго раунда", - сказал он.

По его мнению, следующие переговоры состоятся тогда, когда в Москве и Киеве определится понимание механики прекращения огня.

"Мы работаем быстро, форсированно. Нам незачем тратить время. Каждый час - это человеческие жизни", - отметил председатель комитета.

По его мнению, сегодня есть все шансы на то, что второй раунд переговоров стал "стержневым".

Прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле состоялись 16 мая, Москва выразила готовность продолжить контакты, сообщил глава делегации, помощник президента России Владимир Мединский. Стороны договорились представить свое видение прекращения огня, ожидается крупный обмен военнопленными.