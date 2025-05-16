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Слуцкий ждет скорого назначения даты нового раунда переговоров с Украиной

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о следующем раунде переговоров между Россией и Украиной может быть решен в ближайшее время, заявил телеканалу "Россия-24" председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Счет пойдет на часы, максимум на дни. Дальше будет реакция другой стороны и можно будет говорить о втором раунде переговоров и дате этого второго раунда", - сказал он.

По его мнению, следующие переговоры состоятся тогда, когда в Москве и Киеве определится понимание механики прекращения огня.

"Мы работаем быстро, форсированно. Нам незачем тратить время. Каждый час - это человеческие жизни", - отметил председатель комитета.

По его мнению, сегодня есть все шансы на то, что второй раунд переговоров стал "стержневым".

Прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле состоялись 16 мая, Москва выразила готовность продолжить контакты, сообщил глава делегации, помощник президента России Владимир Мединский. Стороны договорились представить свое видение прекращения огня, ожидается крупный обмен военнопленными.

Владимир Мединский Леонид Слуцкий Стамбул Украина Госдума
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