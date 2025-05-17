Путин заявил о планах провести первый российско-арабский саммит 15 октября

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россия в октябре намерена провести российско-арабский саммит, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам общеарабской встречи на высшем уровне, которое опубликовано в субботу на сайте Кремля.

"Намерены и впредь всемерно развивать конструктивный диалог с ЛАГ (Лига арабских государств - ИФ), а также дружественные отношения со всеми её членами. В этой связи хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября", - заявил Путин.

"Уверен, что эта встреча будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между нашими странами, поможет в поиске путей обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки", - отметил президент РФ.

Путин также заявил, что 34-й саммит Лиги арабских государств "проходит в весьма непростое время". "Эскалация палестино-израильского конфликта, унёсшая жизни десятков тысяч мирных граждан, привела к резкому росту напряжённости, обострению многих социальных и экономических проблем в сопредельных странах и на Ближнем Востоке в целом. В подобной ситуации особенно востребованной становится роль Лиги арабских государств как действенного механизма многостороннего диалога и взаимодействия", - заявил глава российского государства.

"Россия со своей стороны последовательно поддерживает коллективные политико-дипломатические усилия, предпринимаемые арабскими государствами - как в рамках Лиги, так и в других форматах - по урегулированию имеющихся в регионе противоречий. Исходим из того, что все спорные вопросы должны решаться на основе существующих норм международного права при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности стран", - отметил Путин.