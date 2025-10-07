Состав участников российско-арабского саммита определится в начале следующей недели

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Состав участников первого российско-арабского саммита окончательно станет понятен в начале следующей недели, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков

"Я думаю, что где-то в понедельник-вторник будет уже окончательно ясен состав участников. Этот состав до сих пор колеблется с учетом того, что сейчас идет активная работа по плану Трампа относительно Газы. Многие участники и нашего саммита непосредственно "завязаны" на эту работу. Мы пригласили лидеров всех 22 стран и, естественно, генерального секретаря ЛАГ", - сказал он.

Первый российско-арабский саммит пройдет 15 октября в Москве.