Песков назвал принципиальным вопрос о том, кто от Киева будет подписывать документы

Дмитрий Песков Фото: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Для российской стороны остается принципиальным вопрос, кто именно от Киева будет подписывать документы, которые удастся согласовать переговорным делегациям России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"При этом при подписании документов, которые предстоит согласовать делегациям, для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы", - сказал он журналистам в субботу.

Песков также отметил, что речи о возможном изменении состава российской делегации на переговорах с Украиной сейчас не ведется.

"В настоящий момент об этом речи не идёт, собственно, работа только началась. Она будет продолжаться", - сказал он.

Пескова спросили, когда планируется следующий раунд переговоров.

"Пока предстоит сделать то, о чем смогли условиться делегации вчера. Это, конечно, прежде всего, выполнить обмен 1000 на 1000 и обменяться вот теми самыми перечнями условий, о которых я говорил, о которых вчера сказал мой коллега Мединский (возможных условий прекращения огня - ИФ)", - сказал Песков.