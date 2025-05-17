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Эрдоган пообещал продолжать усилия по украинскому урегулированию

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в субботу, что продолжит посреднические усилия для урегулирования украинского кризиса.

"Мы будем делать все возможное, чтобы сохранить открытыми каналы для диалога и чтобы переговоры продолжились", - цитируют его слова турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что надеется на поддержку всех сторон, в том числе ЕС, для продолжения переговорного процесса и мирного урегулирования конфликта на Украине.

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Турецкий президент положительно оценил переговоры делегаций РФ и Украины, состоявшиеся в пятницу в Стамбуле.

"Было важно собрать делегации из обеих стран в Стамбуле, так как это необходимо для прекращения войны и для установления мира в регионе", - подчеркнул Эрдоган.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил об удовлетворенности в целом результатами переговоров с Украиной в Турции и готовности продолжить контакты.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Украина
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