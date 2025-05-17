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Путин поручил подготовить предложения по созданию группировки спутников ДЗЗ в интересах Севморпути

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России представить предложения по созданию группировки спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для мониторинга обстановки в акватории Северного морского пути.

Перечень поручений президента по итогам рабочей поездки в Мурманск 27 марта этого года размещен в субботу на сайте Кремля.

Правительству РФ "представить предложения по созданию орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли в количестве, необходимом для обеспечения мониторинга ледовой обстановки в акватории Северного морского пути, определив сроки реализации соответствующих мероприятий, сроки создания такой группировки, объемы и источники финансирования, в том числе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", сказано в перечне поручений.

Кроме того, кабмину поручено "утвердить программу по устранению цифрового неравенства на территориях опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, предусмотрев увеличение доли домохозяйств, имеющих возможность получать качественный высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Владимир Путин Северный морской путь Арктическая зона
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