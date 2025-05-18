Многоэтажный дом загорелся в Орле, спасены 11 человек

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС России спасли 11 человек и эвакуировали еще 32 жильца из горящей девятиэтажки в Орле, сообщили в ведомстве в ночь на воскресенье.

"Горела квартира на 7-м этаже в жилой девятиэтажке. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев спасены 11 человек, в том числе с помощью автоподъемника. Ещё 32 жильца эвакуированы", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что возгорание локализовано, огнем повреждены балконы седьмого, восьмого и девятого этажей.

На месте работают 24 специалиста и шесть единиц техники.