Самолет из Новосибирска в Иркутск вернулся в аэропорт вылета по техпричине

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства возврата в аэропорт Новосибирска самолета авиакомпании "Сибирь", летевшего в Иркутск, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в воскресенье.

"По предварительным данным, сегодня около 8 часов по местному времени (04:00 по Москве) в ходе выполнения рейса по маршруту Новосибирск - Иркутск воздушное судно Боинг 738 авиакомпании "Сибирь" по технической причине осуществило возврат в аэропорт вылета", - говорится в сообщении.

На борту находилось более 160 пассажиров.

Как уточняется, в настоящее время самолет отстранен от полетов. Для выполнения рейса выделен резервный борт.

Новосибирская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов, контролирует соблюдение прав пассажиров.