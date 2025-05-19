В Белгородской области в результате ударов БПЛА по машинам пострадали пять человек

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пяти пострадавших в результате атак дронов.

"В Валуйском округе в поселке Дружба от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен водитель. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Валуйскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения грудной клетки, рук и ног", - написал Гладков в Telegram.

В селе Бессоновка Белгородского района в результате удара дрона по легковому автомобилю на территории коммерческого предприятия пострадал водитель.

"Попутным транспортом он доставлен в Бессоновскую амбулаторию. По информации медиков, у пострадавшего осколочные ранения шеи, спины, грудной клетки и рук. Бригада скорой помощи транспортирует мужчину в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения", - уточнил глава региона.

Еще один автомобиль подвергся атаке дрона рядом с соцучреждением в селе Графовка Шебекинского округа.

"Ранены трое. Бойцы самообороны доставили женщину со множественными осколочными ранениями головы и рук в Шебекинскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения она будет переведена в областную клиническую больницу. Еще двоих - мужчину с осколочным ранением поясницы и женщину с баротравмой - бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода", - проинформировал Гладков.

Ранее в понедельник он сообщил о гибели женщины в результате атаки украинского дрона по легковому автомобилю в городе Шебекино. Еще одна женщина при этом получила тяжелые ранения.