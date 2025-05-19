Поиск

В Белгородской области в результате ударов БПЛА по машинам пострадали пять человек

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пяти пострадавших в результате атак дронов.

"В Валуйском округе в поселке Дружба от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен водитель. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Валуйскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения грудной клетки, рук и ног", - написал Гладков в Telegram.

В селе Бессоновка Белгородского района в результате удара дрона по легковому автомобилю на территории коммерческого предприятия пострадал водитель.

"Попутным транспортом он доставлен в Бессоновскую амбулаторию. По информации медиков, у пострадавшего осколочные ранения шеи, спины, грудной клетки и рук. Бригада скорой помощи транспортирует мужчину в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения", - уточнил глава региона.

Еще один автомобиль подвергся атаке дрона рядом с соцучреждением в селе Графовка Шебекинского округа.

"Ранены трое. Бойцы самообороны доставили женщину со множественными осколочными ранениями головы и рук в Шебекинскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения она будет переведена в областную клиническую больницу. Еще двоих - мужчину с осколочным ранением поясницы и женщину с баротравмой - бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода", - проинформировал Гладков.

Ранее в понедельник он сообщил о гибели женщины в результате атаки украинского дрона по легковому автомобилю в городе Шебекино. Еще одна женщина при этом получила тяжелые ранения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородский район Валуйский округ Белгородская область Шебекинский округ Бессоновка Шебекино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Amnesty International Limited признана в РФ нежелательной организацией

Amnesty International Limited признана в РФ нежелательной организацией

Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа пройдет в 17:00

Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа пройдет в 17:00

Следующий визит Уиткоффа в Россию будет согласован по мере необходимости

В 2025 году правила пересдачи ЕГЭ менять не будут

В 2025 году правила пересдачи ЕГЭ менять не будут

ФАС выявила ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы "ПИК"

ФАС выявила ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы "ПИК"

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,1%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,1%

Что произошло за день: воскресенье, 18 мая

Путин заявил об уважении к национальным интересам США и надеется на такое отношение к РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6388 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2258 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости387 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });