Еще один человек ранен при атаке дрона в Белгородской области

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о еще одном раненом в результате атаки украинского дрона на регион.

"Ещё один мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что в Шебекинскую больницу обратился мужчина, который получил ранения в селе Муром Шебекинского округа. У пострадавшего минно-взрывная травма и осколочные ранения спины.

Ранее губернатор сообщал о пострадавшем в результате атаки БПЛА в посёлке Октябрьский Белгородского района.