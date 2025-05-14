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Еще один человек ранен при атаке дрона в Белгородской области

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о еще одном раненом в результате атаки украинского дрона на регион.

"Ещё один мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что в Шебекинскую больницу обратился мужчина, который получил ранения в селе Муром Шебекинского округа. У пострадавшего минно-взрывная травма и осколочные ранения спины.

Ранее губернатор сообщал о пострадавшем в результате атаки БПЛА в посёлке Октябрьский Белгородского района.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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