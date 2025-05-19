Трамп поговорил с Зеленским до звонка Путину

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским до того, как позвонил президенту РФ Владимиру Путину, сообщает в понедельник Axios со ссылкой на источники.

"Трамп позвонил Зеленскому перед звонком Путину и поговорил с ним несколько минут, об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией", - написал журналист Axios Барак Равид в социальной сети X.

Изначально ожидалось, что американский президент позвонит Зеленскому уже после завершения переговоров с Путиным.



