Генсек СНГ прогнозирует рост взаимной торговли стран-участниц содружества

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Объемы экономического взаимодействия между странами Содружества Независимых Государств нарастают, и эта тенденция будет сохраняться, заявил во вторник журналистам генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Только недавно в Ташкенте состоялось заседание Экономического совета СНГ, где были оглашены итоги взаимодействия в экономической сфере. И что примечательно: средний валовой внутренний продукт в странах Содружества вырос на 4,4% в целом", - сказал генсек СНГ, которого цитирует госагентство БелТА.

Лебедев подчеркнул, что "это намного выше чем, например, в европейских странах. А в некоторых странах, например в странах Балтии, там даже минус".

"У нас все цифры в плюсе. В плюсе и рост взаимной торговли. Рынки западных стран для нас закрылись, и мы сейчас активно нарастили объемы торговли между странами СНГ. Еще огромное преимущество этой взаимной торговли, что почти в 90% торговли между странами СНГ расчеты осуществляются в национальных валютах. Это намного облегчает нам ведение взаимной торговли", - подчеркнул он.

По словам генсека, наиболее активно развивается взаимная торговля между странами ЕАЭС. "Но и остальные страны СНГ, которые не входят в ЕАЭС, также нарастили объемы взаимной торговли. Есть рост промышленного производства, рост взаимных инвестиций. Беларусь, например, сейчас активно инвестирует в Казахстане, в других республиках СНГ, создает там предприятия по сборке сельскохозяйственной продукции. Россия сейчас создает некоторые производства в странах СНГ по сборке автомобилей. Активно сейчас развивает автомобилестроение Узбекистан. Я могу привести еще много направлений сотрудничества, которые говорят о том, что объемы экономического взаимодействия между нашими странами сейчас нарастают, и эта тенденция, судя по тому, что мы видим, будет сохраняться и развиваться", - отметил Лебедев.