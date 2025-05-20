Лавров заявил, что Россия выступает за справедливое урегулирование украинского кризиса

Эта позиция была подтверждена в ходе разговора Путина и Трампа, сказал глава МИД РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия выступает за справедливое урегулирование конфликта на Украине, эта позиция была подтверждена накануне в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Гарантией того, что эти цели (защита русскоязычного населения и верующих - ИФ) будут достигнуты, является позиция РФ о справедливом урегулировании созданного Западом украинского кризиса. Эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом", - сказал он во вторник, выступая на приеме по случаю Пасхи в Москве.

По словам Лаврова, на Украине "не прекращаются захваты храмов, вандализм, нападения на священников и прихожан".

"Хочу заверить всех: Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались, а каноническое православие вернулось на центральное место в духовной жизни на украинских землях", - подчеркнул министр.